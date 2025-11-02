¡Impresionante! La edición 42 de la Breeders’ Cup alcanzó la tercera mayor cifra de dinero recaudado

Suscríbete a nuestros canales

Concluyó el meeting 42 de la Serie de Campeonato Mundial de Criadores, la Breeders’ Cup con un total de 14 carreras de Grado 1, donde reunió a los mejores pura sangre, jinetes, entrenadores, propietarios y criadores del globo terráqueo en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, Estados Unidos.

Con un despliegue de alta categoría fue celebrada otra edición de esta importante competición que cierra la temporada de carreras del más alto grupo de carreras en el norte. Competencias, que definirán a los campeones de la temporada que está por culminar.

Breeders’ Cup: Monto récord en dinero recaudado

Breeders' Cup Limited informó que la suma total de las apuestas de todas las fuentes para los dos días de los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup en el Del Mar Thoroughbred Club fue de $180,036,799. Esta cifra es un incremento respecto al monto global de 2024, que fue de $179,218,631; además, representa el tercer volumen total más elevado desde que se celebra el evento.

El total de apuestas en el fondo común de la tarjeta de doce carreras de la Breeders' Cup del sábado alcanzó los $118,028,444. La suma total de apuestas en el fondo común de todas las fuentes en la tarjeta de Future Stars del viernes de la Breeders' Cup de 10 carreras alcanzó los $62,008,354.

El volumen de apuestas en pista durante los dos días fue de $18,079,169. La asistencia del sábado fue de 35,173.

El Campeonato Mundial de la Breeders' Cup regresará al Hipódromo de Keeneland en Lexington, Kentucky, en 2026, cuando se celebre la 43.ª edición del 30 al 31 de octubre.

Historial de asistencia y volumen de apuestas de dos días de la Breeders' Cup :