Clásico del Caribe: Vuelve Junior F se ganó su pase para la Serie Hípica del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo de Camarero, Puerto Rico, celebró un evento clasificatorio para el Clásico del Caribe a correrse el domingo 7 de diciembre en Panamá. Vuelve Junior F. validó ser la mejor carta de Puerto Rico rumbo al Clásico del Caribe cuando con el jinete Juan Carlos Díaz, dominó a sus rivales en el Clásico Antonio Mongil, Jr.

Clásico del Caribe: Vuelve Junior F y Radiólogo se clasifican a la máxima gesta caribeña

Vuelve Junior F., hijo de Maraud ganó de esta forma los dos clásicos para seleccionar los representantes de la isla al magno evento caribeño a celebrarse en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá el domingo 7 de diciembre del presente año. El domingo, el potro Vuelve Junior F ganó el clásico Antonio Mongil, hijo, después de una dura lucha en la recta final contra Radiólogo y así, ambos se clasifican para el Clásico del Caribe que se correrá en diciembre.

El Clásico Antonio Mongil hijo, que se corrió a la distancia de 1.800 metros y otorgó premios por $51,000. El ganador es propiedad de Ismael Flores, y fue presentado por Kevin Vélez, con la monta habitual del jinete Juan Carlos Díaz.

Vuelve Junior F completó la distancia en 1:52.48 (112”2). Para comparar, el Clásico del Caribe 2024 se ganó con 1:52.72 minutos, mientras que el boricua Tamborero lo había hecho en 1:53.70 en la edición 2021, y Carismático, caballo triplecoronado que se lesionó, recorrió la misma distancia este año en 1:52.19.

Puerto Rico, además de sus dos representantes para el Clásico del Caribe, tiene en sus planes llevar a Panamá 2025 para las pruebas de la Serie Hípica del Caribe. Entre ellos se encuentran Padre Poderoso, para el clásico Confraternidad de caballos mayores nativos, y Eddie Felson, para el clásico Copa Invitacional del Caribe de importados.