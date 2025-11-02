Hipismo

Clásico del Caribe: Vuelve Junior F se ganó su pase para la Serie Hípica del Caribe

Puerto Rico ya tiene sus representantes para la gesta caribeña

Por

Darwin Dumont
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 10:00 am
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo de Camarero, Puerto Rico, celebró un evento clasificatorio para el Clásico del Caribe a correrse el domingo 7 de diciembre en Panamá. Vuelve Junior F. validó ser la mejor carta de Puerto Rico rumbo al Clásico del Caribe cuando con el jinete Juan Carlos Díaz, dominó a sus rivales en el Clásico Antonio Mongil, Jr.

NOTAS RELACIONADAS

Clásico del Caribe: Vuelve Junior F y Radiólogo se clasifican a la máxima gesta caribeña

Vuelve Junior F., hijo de Maraud ganó de esta forma los dos clásicos para seleccionar los representantes de la isla al magno evento caribeño a celebrarse en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá el domingo 7 de diciembre del presente año. El domingo, el potro Vuelve Junior F ganó el clásico Antonio Mongil, hijo, después de una dura lucha en la recta final contra Radiólogo y así, ambos se clasifican para el Clásico del Caribe que se correrá en diciembre.

El Clásico Antonio Mongil hijo, que se corrió a la distancia de 1.800 metros y otorgó premios por $51,000. El ganador es propiedad de Ismael Flores, y fue presentado por Kevin Vélez, con la monta habitual del jinete Juan Carlos Díaz.

Vuelve Junior F completó la distancia en 1:52.48 (112”2). Para comparar, el Clásico del Caribe 2024 se ganó con 1:52.72 minutos, mientras que el boricua Tamborero lo había hecho en 1:53.70 en la edición 2021, y Carismático, caballo triplecoronado que se lesionó, recorrió la misma distancia este año en 1:52.19.

Puerto Rico, además de sus dos representantes para el Clásico del Caribe, tiene en sus planes llevar a Panamá 2025 para las pruebas de la Serie Hípica del Caribe. Entre ellos se encuentran Padre Poderoso, para el clásico Confraternidad de caballos mayores nativos, y Eddie Felson, para el clásico Copa Invitacional del Caribe de importados.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Serie Mundial
Domingo 02 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo