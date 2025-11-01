¡Back to Back! Via Sistina se lleva en gran performance el Cox Plate (Gr.1)

Suscríbete a nuestros canales

Dos de las carreras de caballos más importantes del mundo, la Breeders' Cup y el Melbourne Cup Carnival, ofrecen un espectáculo inolvidable para los aficionados a las carreras este fin de semana. Uno de los temas más destacados es la lucha de Aidan O'Brien por batir el récord de victorias en una sola temporada en carreras de Grupo 1, que estableció en 2017 al ganar 28 carreras de élite. En lo que va de año, lleva 25.

La emocionante victoria de Via Sistina en la Cox Plate la catapultó a la cima de las ganadoras de Grupo 1 a nivel mundial, al menos en número de victorias. Fue su quinto triunfo de Grupo 1 del año, uno más que el héroe del Everest de Hong Kong, Ka Ying Rising, mientras que diez caballos han conseguido tres victorias.

Via Sistina se consagra como el mejor ejemplar de Australia

Durante unos fugaces segundos, mientras el grupo se enderezaba, pareció que Treasurethe Moment, también propiedad de Yulong, podría mantener la ventaja antes de que la yegua más poderosa de Yulong se abriera paso hasta el frente, solo para ser retada por su compañera de cuadra, Buckaroo. La dupla se batió a duelo en el último furlong del Plate y McDonald no tuvo ningún momento de celebración hasta que Via Sistina se adelantó al cruzar la línea de meta.

Fue la cuarta victoria consecutiva para McDonald, quien dirigió a Anamoe y Romantic Warrior a la victoria en los años previos a su colaboración con Via Sistina, y la sexta victoria para el entrenador Chris Waller. Las primeras cuatro victorias, por supuesto, fueron cortesía de Winx.

Via Sistina, es una yegua de 7 años hija de Fastnet Rock en Nigh por Galileo, que ahora tiene un récord de 15 victorias, 4 segundos y 5 terceres en 28 presentaciones con una producción de A$17.670.393.