Detenidas 16 personas por el homicidio de los músicos B-King y DJ Regio Clown

Suscríbete a nuestros canales

A poco más de un mes del asesinato de los músicos B-King y DJ Regio Clown, autoridades han detenido a 16 presuntos sospechosos del crimen ocurrido el pasado mes de septiembre en Polanco, Ciudad de México.

El jueves 30 de octubre de 2025, Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicó un boletín que informada sobre el arresto de 16 personas que pudieron estar involucradas.

Según el comunicado, “vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de nar..., en particular los conocidos como ‘2-CB (Tusi)’ y ‘Coco Channel’”

De los arrestados, 10 son de origen extranjeros privados de libertad “ya sea como autores o partícipes en uno o varios ilícitos”.

Además, detallaron que la muerte de Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown) “fue consecuencia de hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes”.

El homicidio de B-King y DJ Regio Clown

Los músicos llegaron a México para tocar su música en un evento, sin embargo, a cabo de días perdieron comunicación con sus allegados. Desde el 19 de septiembre, familiares lo reportaron como desaparecidos y la última vez que se les vio fue en el Smartfit de Mazarik, en Polanco, alrededor de las 4:00 pm.

De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron la búsqueda y los cuerpos fueron hallados el 22 de septiembre.

El periodista Carlos Jiménez informó que, aparentemente, los artistas fueron asesinados y posteriormente trasladaron sus cuerpos a otro lugar, cosa que, fue confirmado por los propios entes.

“Se logró establecer que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos y el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas”, comunicaron.