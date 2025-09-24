Cartel de México deja una nota en los cuerpos de B-King y Regio Clown

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades mexicanas confirmaron que cerca de los cuerpos sin vida de los jóvenes artistas B-King y Regio Clown, halló un cartel amenazante, presuntamente firmado por una organización criminal. Este hallazgo ha encendido especulaciones, teorías y horror en partes iguales.

El mensaje, escrito sobre cartón y con letras parcialmente borradas por la humedad, rezaba: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Esa frase oscura, intimidante y cargada de advertencia, sugiere que el asesinato pudo responder a una disputa de poder entre bandas, con objetivos muy específicos.

Asesinato de B-King y Regio Clown

La tensión empezó cuando ambos jóvenes salieron de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México, con planes de almorzar. Nunca llegaron. Sus familiares lanzaron alertas, empezaron las búsquedas, y el caso escaló a situación mediática.

Finalmente, los cuerpos fueron encontrados en las goteras del municipio de Chalco, al sureste del Valle de México.

Durante días, las investigaciones se estancaron. La comunidad artística y el público exigían respuestas. La confirmación de que un cartel había sido dejado junto a los cadáveres revitalizó la atención.

Los presuntos responsables

Fuentes mexicanas señalan que el cartel estaba firmado con el acrónimo “FM”, que correspondería a “La Familia Michoacana”, un grupo delictivo con profundo arraigo en México.

Esa firma mortal convierte el crimen de dos artistas jóvenes en un escenario de advertencia, no solo para ellos sino para quienes se atreven a pisar territorio peligroso.

Al mencionar “chapulines, encargados y vendedores”, el mensaje va directo: se acusa de colaborar con rivales, de actuar como intermediarios, de traicionar alianzas. Ese lenguaje coloquial no deja lugar a dudas de que el mensaje fue diseñado para infundir miedo.

En medio del escándalo, el manager de B-King salió al frente para desmentir categóricamente cualquier implicación de su representado en negocios ilícitos. Alegó que el artista solo vivía de la música, que su único delito habría sido querer triunfar con su talento.