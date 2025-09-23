Las amenazas que había recibido B-King antes de morir por parte de su ex

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y su compañero DJ Regio Clown, ha estremecido las redes y los titulares.

Desaparecidos desde el 16 de septiembre, luego de salir de un gimnasio en Polanco (Ciudad de México), ambos artistas fueron encontrados sin vida el 22 de septiembre en Cocotitlán, estado de México, según confirmó la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Pero lo que realmente hiere y genera preguntas es que, semanas antes de su desaparición, B-King había denunciado amenazas atribuibles a la DJ Marcela Reyes, su expareja, y al equipo de ella.

B-King temía por su vida

Él mismo declaró en video que acudió a la Fiscalía General de la Nación (Colombia) para presentar una denuncia formal por mensajes vía WhatsApp donde le pedían que guardara silencio sobre lo sucedido en la relación.

En este clip, el santandereano expresó con claridad que las comunicaciones que recibía, disfrazadas de cortesía, estaban cargadas de intimidación.

Lo que se pedía no era solo discreción, sino silencio absoluto sobre temas íntimos de su vida personal, bajo amenazas implícitas de consecuencias graves.

“Temo por mi vida y por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, afirmó, mostrando pruebas de esos mensajes.

Marcela Reyes reaccionó a la tragedia

Ante el horror del desenlace, la DJ se pronunció públicamente, describiéndose como “devastada”. En sus historias de Instagram, expresó que se encuentra enfrentando “señalamientos injustos” mientras atraviesa un duelo que dice no tiene palabras para describirlo.

Asimismo, rememoró los siete años de relación con B-King, y sobre todo piensa en su hijo, Valentino, quien compartió buena parte de su vida junto al cantante. Asegura que son recuerdos imborrables, aunque también se suma al pedido general: que se haga justicia.