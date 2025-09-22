Hallan sin vida los cuerpos de dos reguetoneros “desmembrados”

Suscríbete a nuestros canales

Por la tarde de este 22 de septiembre se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de B-King, y del DJ Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos en México desde el pasado 16 de septiembre.

La última vez que se les vio a las víctimas fue en un gimnasio cerca de Polanco, Ciudad de México, el pasado martes, dos días después de ofrecer un concierto en la discoteca ElectroLab.

Luego de una amplia búsqueda, las autoridades dieron con los músicos, quienes ya fueron identificados por sus familiares.

"Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos", puntualizó la entidad en un comunicado.

Ante este brutal asesinato de los reguetoneros de origen colombiano, las autoridades conducen una investigación por homicidio.

Por su parte, el portal web de NTN24 afirma que Bayron Sánchez, conocido como B-King y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron encontrados “desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana”.

Amenazas contra B-King

En medio del suceso surgió una denuncia hecha por B-King en mayo de 2025, cuando en un programa de televisión alertó sobre conflictos con su exesposa, la DJ Marcela Reyes.

Bayron Sánchez reveló mensajes intimidantes por parte del equipo de su ex. "Acá dice que yo debo quedarme callado porque me mandan la razón del novio de ella que está en la cárcel" y agregó temer por su vida.

Gustavo Petro condena la muerte de los músicos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro condenó en su perfil de Instagram el crimen contra los ciudadanos colombianos en tierras mexicanas.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", comentó.