B-King y Regio Clown: Fiscalía tendría a los asesinos de los artistas en México

Hace semanas medios reseñaron la muerte de los cantantes Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown. Los artistas de origen colombiano, fueron asesinados sin compasión en México, donde estaban realizando presentaciones.

Los cantautores habían sido reportados como desaparecidos, luego de que realizaron una presentación en un centro nocturno de la Ciudad de México. Los cuerpos fueron hallados en el municipio de Cocotitlán, el 17 de septiembre.

Nuevos detalles del suceso

Desde que la noticia salió, las autoridades del país azteca han estado realizando una investigación profunda para dar con el paradero de los culpables.

Según información ofrecida por el programa “Siéntese Quien pueda” de Univisión, la fiscalía de México ya tendría a los supuestos responsables de haber acabado con la vida de los artistas.

“Acabamos de hablar con la fiscalía y ya tienen con nombres y apellidos a los responsables. Aunque de momento no quieren hacer pública la información”, expresó en el show el conductor Alex Rodríguez.

El hombre aseveró que brindará más detalles mañana lunes 5 de octubre en el programa, que conduce con Kerly Ruiz, Carolina Sandoval, Jorge Bernal, Lucho Borrego y Chiquibaby.

Venezolana implicada

El 26 de septiembre la justicia arrestó a la actriz de contenido para adultos, Angie Miller, acusada de una posible participación en el brutal crimen, que sacudió a la prensa y que familiares de las víctimas presionan para justicia.

La mujer según había estado con los cantautores en las diversas presentaciones que realizaron en México.