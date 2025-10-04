Alfredo Adame desea que reconocido cantante se quede "Sordo y ciego"

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que el actor Alfredo Adame, es un artista controversial que siempre dice lo que siente y piensa. En esta nueva ocasión se fue en contra de Lupillo Rivera, quien hoy atraviesa momentos delicados de salud por la pérdida significativa de la audición y oído.

Problema de Lupillo Rivera

Hace días el hermano de la fallecida Jenni Rivera, compartió con sus seguidores los delicados momentos de salud que presenta, que le causan dolores y enorme dificultad para realizar su trabajo como cantante.

El conocido “Toro del corrido”, aseveró que la situación es tan grave que en las mañanas no escucha las alarmas del teléfono, teniendo que ser despertado por su familia o equipo de trabajo.

“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes, hace tiempo empecé a perder el oído, con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito”, comentó en sus redes sociales, despertando mensajes de lamento en sus seguidores.

Alfredo arremete en contra del cantante

Aunque el intérprete de “El moreño” y “Fondo Fondo”, ha recibido múltiples mensajes de apoyo del público y colegas de la música, ha sido muy diferente por parte del actor Alfredo Adame, con quien compartió en el reality de Telemundo “La casa de los famosos”.

En unas declaraciones para “Despierta América”, el polémico mexicano lanzó de todo en contra Lupillo. “Ojalá pierda los dos, que ojalá se quede sordo y ciego. A la gente que te desea mal, devuélvesela”, comentó.

Las declaraciones hicieron despertar fuertes comentarios de odio en contra de Adame, y muchos resaltaron el corazón “frío y negro”, que tiene.

Hasta el momento Lupillo no ha respondido a la respuesta del artista, con quien vivió un acalorado momento en el reality temporada cuatro, en el que casi se van a las manos.