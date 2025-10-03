Imaginationthelady sorprende y se metió en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada selectiva presentada este viernes en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, con la disputa hasta ahora de dos carreras selectivas que forman parte de las clasificatorias para la Breeders’ Cup a disputarse en Del Mar. Imaginationthelady, con gran demostración y clase con la monta de Lanfranco Dettori, se llevó los honores en el Jessamine S. (G2) valorada por $400.000, prueba que además le otorgó un puesto para la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf.

Breeders’ Cup: Imaginationthelady, en atropellada, se adjudica el Jessamine Stakes

La octava carrera en Keeneland fue reservada para el Jessamine S. (G2) en una distancia de 1.700 metros en pista de grama. Imaginationthelady, con la monta del jinete “Volador” Landranco Dettori, se adjudicó este evento que ofrece una plaza directa para el Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf, a correrse en Del Mar el 31 de octubre.

Después de que la veloz Let Ship, con José Ortiz, impuso un parcial cómodo de 22,2: 47,3 y 72,3 con intenciones de ganar desde la partida. Ya en la recta final de esta emocionante competencia, lució cansada dando paso a la juvenil de dos años hija de Not This Time, que atropelló con fuerzas en el último furlón para llegar a la meta con una ventaja de un largo, parando el reloj en 102”3.

Imaginationthelady mantiene su invicto en dos presentaciones. Debutó victoriosamente el pasado mes de septiembre en Kentucky Downs, en una prueba para debutantes en una milla con la misma ventaja, pero con el jinete Flavian Prat. Esta hija de la yegua Romanticism por War Front corrió para los colores de Mark Dobbin, que adquirió a esta linajuda corredora en las subastas de yearling de septiembre en Keeneland 2024 por $300.000.