Bera Redefine su Horizonte: El Lanzamiento del X3Pro marca una nueva era para la movilidad en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En los salones del Hotel Hesperia de Valencia, bajo la atenta mirada de concesionarios de todo el país y representantes internacionales, se escribió hoy un nuevo capítulo en la historia de la movilidad venezolana. Durante la Novena Conferencia de Concesionarios Bera 2025, la marca, conocida omnipresentemente por democratizar el transporte en dos ruedas, rompió sus propios paradigmas al incursionar oficialmente en el mercado de automóviles con la presentación del Bera X3Pro.

Este lanzamiento no es solo la introducción de un nuevo producto; representa una declaración de intenciones de una empresa nacional que, tras dominar el asfalto con motocicletas, busca replicar su fórmula de éxito en el sector de cuatro ruedas. La maniobra estratégica se materializa a través de una asociación con el fabricante chino Livan, una marca que ha ganado tracción global por su ingeniería eficiente.

Un Vehículo Adaptado a la Realidad Venezolana

El X3Pro fue la pieza central del evento, llegando al mercado con una propuesta de valor agresiva y diseñada quirúrgicamente para el contexto local. La marca anunció que el vehículo tendrá un precio de venta de $17.900, una cifra competitiva que busca agitar el segmento. Para respaldar este lanzamiento, se confirmó la disponibilidad inmediata de un primer lote de 100 vehículos, con una planificación logística que asegura el crecimiento progresivo del inventario a partir de enero de 2026.

Además del precio, la gran noticia para el consumidor fue la confirmación de que, en el corto plazo, se activará el financiamiento a través del programa Bera Services. Este movimiento promete replicar el éxito crediticio que la marca ya implementó en el sector de motocicletas, facilitando el acceso al vehículo propio.

Bajo el capó, el X3Pro alberga un motor de 1.5 litros que entrega 103 caballos de potencia, alimentado por un tanque de combustible de 50 litros. En cuanto al confort, incluye un equipamiento de lujo con sunroof, tapicería en tela de alta gama y dispositivos de navegación y entretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto.

Durante su discurso, Elias Beirouti, presidente de Bera Motorcycles, visiblemente conmovido, comentó:"Este es el resultado de más de tres años de trabajo continuo para desarrollar una propuesta que se acople a la condición del mercado venezolano, tanto a niveles de exigencias técnicas, confort y relación precio calidad ventajosas para el consumidor," afirmó Beirouti ante la audiencia. "Agradezco profundamente a Dios, a mi familia y a todos los que conforman este gran equipo de trabajo para poder llevar a cabo este ambicioso proyecto que abre un nuevo capítulo en el universo Bera para todos los venezolanos".

Diversificación: De Zontes a Motores Fuera de Borda

Aunque el automóvil acaparó los reflectores, la conferencia reafirmó que el núcleo del negocio sigue siendo la movilidad integral. La directiva aprovechó el escenario para reconocer el trabajo de la red de concesionarios y anunciar la expansión de su catálogo de motocicletas, confirmando futuros modelos bajo las marcas Bera, Zontes y Morini.

En un movimiento inesperado que denota una visión de 360 grados sobre el transporte, se anunció también una nueva línea de motores fuera de borda y nuevas presentaciones en su línea de lubricantes, apuntando a sectores productivos más allá de las carreteras.

Proyección Internacional: El Fenómeno Colombiano

El evento sirvió también como termómetro del éxito de la marca fuera de las fronteras venezolanas. Giorgio Beirouti, Vicepresidente de Negocios Internacionales, se mostró muy complacido con el crecimiento en países como Chile, Ecuador, Cuba y Perú, destacando especialmente el caso colombiano.

"Hoy, en solo diez meses, nos hemos consolidado como la novena marca más importante en el mercado colombiano," señaló Giorgio Beirouti. "Estoy muy feliz del desempeño de nuestra marca más allá de nuestras fronteras y el reconocimiento, arraigo y orgullo que muestran nuestros hermanos venezolanos demostrando de lo que estamos hechos. Estamos seguros que iremos creciendo en la preferencia de todos porque ofrecemos productos de alta calidad para múltiples propósitos".

"Buenas Noticias para Venezuela"

Al cierre de la jornada, el mensaje fue claro: Bera ha dejado de ser solo una fábrica de motos para convertirse en un conglomerado de movilidad. Bera sigue marcando el ritmo en el sector con propuestas innovadoras, oportunas y apegadas a resolver necesidades específicas con condiciones favorables y responsables.

Con el X3Pro en las calles y la promesa de crédito en el horizonte, la empresa reafirma su lema: "bendecidos para bendecir".

"Buenas noticias para Venezuela, territorio Bera".

Análisis de los Datos (Contexto de mercado):

Posicionamiento de Precio: Con un precio de $17.900, el X3Pro entra a competir agresivamente en la franja baja del segmento B-SUV, presionando a competidores que suelen ubicar unidades similares por encima de los $20.000 - $22.000.

El Factor Crédito: La mención de Bera Services es crítica. En un mercado con encaje legal alto y crédito bancario restringido, el financiamiento directo de la marca puede ser el catalizador que garantice la rotación del inventario a partir de 2026.