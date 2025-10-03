Hipismo

¡Duelo de ruano! Se verán la cara en el Claiborne Breeders’ Futurity en New York

Ambos juveniles ponen en juego su invicto

Por

Darwin Dumont
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 11:30 am
Keeneland Park, en la jornada del sábado tendrá en su cartelera el Claiborne Breeders’ Futurity S. (G1) prueba valorada en $650.000 en distancia de 1.700 metros con la participación de siete juveniles que buscaran sus primeros puntos rumbo al Derby de Las Rosas, a correrse en mayo de 2026, en Churchill Downs. Además, esta prueba que forma parte de las clasificatorias rumbo a la Breeders’ Cup. En este caso, esta carrera ofrece un puesto directo a la BC Juvenile (G1) de $2 millones a correrse en Del Mar.

La novena carrera de la jornada del sábado se verán la cara dos juveniles de dos años que buscan mantener su invicto. Ted Noffey y Edwing, ambos de pelaje gris, tordillo o ruano, que buscarán extender su brillantez a Kentucky y a dos curvas cuando compita por primera vez en el Breeders' Futurity (G1) de $650,000, con una distancia de 1.700 metros en Keeneland.

 

La carrera es una preparación clave para la Breeders' Cup Juvenile (G1) del 31 de octubre y otorga una plaza pagada y automática a través de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In. También es una de las tres carreras Road to the Kentucky Derby del sábado y ofrece puntos de clasificación para el Kentucky Derby (G1) a los cinco primeros finalistas con una clasificación de 10-5-3-2-1.

 

A Ted Noffey, ningún rival pudo seguirle el ritmo en Saratoga Race Course, cuando consiguió dos victorias en la misma cantidad de salidas, primero rompiendo su debut en 6 1/2 furlongs y luego arrasando en el Hopeful Stakes de 7 furlongs (G1), en la que recorrió 7 furlongs en 1:22.35, Ted Noffey se perfila como el favorito a pesar de la presencia de dosañeros talentosos que se enfrentarán a él.

Sin embargo, Ted Noffey tiene seis emocionantes rivales y ganadores primerizos: Blackout Time. y Big Dom Están en la alineación de siete caballos, al igual que los ganadores de stakes Ewing y Spice Runner, respectivos vencedores en el Saratoga Special Stakes (G2) y el Iroquois Stakes (G3), respectivamente.

Ewing, entrenado por el miembro del Salón de la Fama Mark Casse para DJ Stable, West Point Thoroughbreds y Kenneth Freirich, también tuvo un récord de 2-2 este verano en Saratoga. Antes de su impecable victoria por un cuerpo en el Saratoga Special, ganó cómodamente una carrera de debutantes de 5 1/2 furlongs por 12 cuerpos.

Diciasette y Litmus Test, completan el grupo. Diciasette tiene marca de 2 de 2 en Florida y es ganador de stakes menores para el entrenador Patrick Biancone. Litmus Test, entrenado por Bob Baffert, se dirige al este tras una victoria en su primera salida y un cuarto puesto detrás de su compañero de cuadra Brant. en el Del Mar Futurity (G1) en el sur de California.

