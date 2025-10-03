¡Duelo de ruano! Se verán la cara en el Claiborne Breeders’ Futurity en New York

Suscríbete a nuestros canales

Keeneland Park, en la jornada del sábado tendrá en su cartelera el Claiborne Breeders’ Futurity S. (G1) prueba valorada en $650.000 en distancia de 1.700 metros con la participación de siete juveniles que buscaran sus primeros puntos rumbo al Derby de Las Rosas, a correrse en mayo de 2026, en Churchill Downs. Además, esta prueba que forma parte de las clasificatorias rumbo a la Breeders’ Cup. En este caso, esta carrera ofrece un puesto directo a la BC Juvenile (G1) de $2 millones a correrse en Del Mar.

Ted Noffey y Edwing cara a cara este sábado en Keeneland

La novena carrera de la jornada del sábado se verán la cara dos juveniles de dos años que buscan mantener su invicto. Ted Noffey y Edwing, ambos de pelaje gris, tordillo o ruano, que buscarán extender su brillantez a Kentucky y a dos curvas cuando compita por primera vez en el Breeders' Futurity (G1) de $650,000, con una distancia de 1.700 metros en Keeneland.

La carrera es una preparación clave para la Breeders' Cup Juvenile (G1) del 31 de octubre y otorga una plaza pagada y automática a través de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In. También es una de las tres carreras Road to the Kentucky Derby del sábado y ofrece puntos de clasificación para el Kentucky Derby (G1) a los cinco primeros finalistas con una clasificación de 10-5-3-2-1.

A Ted Noffey, ningún rival pudo seguirle el ritmo en Saratoga Race Course, cuando consiguió dos victorias en la misma cantidad de salidas, primero rompiendo su debut en 6 1/2 furlongs y luego arrasando en el Hopeful Stakes de 7 furlongs (G1), en la que recorrió 7 furlongs en 1:22.35, Ted Noffey se perfila como el favorito a pesar de la presencia de dosañeros talentosos que se enfrentarán a él.

Sin embargo, Ted Noffey tiene seis emocionantes rivales y ganadores primerizos: Blackout Time. y Big Dom Están en la alineación de siete caballos, al igual que los ganadores de stakes Ewing y Spice Runner, respectivos vencedores en el Saratoga Special Stakes (G2) y el Iroquois Stakes (G3), respectivamente.

Ewing, entrenado por el miembro del Salón de la Fama Mark Casse para DJ Stable, West Point Thoroughbreds y Kenneth Freirich, también tuvo un récord de 2-2 este verano en Saratoga. Antes de su impecable victoria por un cuerpo en el Saratoga Special, ganó cómodamente una carrera de debutantes de 5 1/2 furlongs por 12 cuerpos.

Diciasette y Litmus Test, completan el grupo. Diciasette tiene marca de 2 de 2 en Florida y es ganador de stakes menores para el entrenador Patrick Biancone. Litmus Test, entrenado por Bob Baffert, se dirige al este tras una victoria en su primera salida y un cuarto puesto detrás de su compañero de cuadra Brant. en el Del Mar Futurity (G1) en el sur de California.