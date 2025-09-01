Ted Noffey en gran demostración se lleva el último G1 en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de once carreras culminó la temporada 86 de verano de Saratoga, que incluyó el Hopeful S. (G1) con un valor de $300.000 en distancia de 1.400 metros, donde el juvenil de dos años Ted Noffey, con la monta del jinete Salón de la Fama Jhon Velázquez para el entrenador Todd Pletcher.

Ted Noffey con Jhon Velázquez gana el Hopeful S. (G1)

El Spendthrift Farm, que patrocina el Hopeful S. (G1), tiene tres ganadores recientes en su establo de sementales y Ted Noffey, de su propiedad, se lleva el Grado 1, de $300,000, evento que fue el Closing Day Monday, un sprint de siete furlongs para juveniles, en Saratoga Race Course en Saratoga Springs, Nueva York.

Ted Noffey, entrenado por Todd Pletcher, le brindó otro triunfo al patrocinador de la carrera, Spendthrift Farm, que en los últimos años fue ganado por los actuales sementales de Spendthrift Farm: Basin (2019), Jackie's Warrior (2020), quien pasó a ser nombrado Campeón Sprinter Masculino 2021, y Forte (2022), quien se llevó los honores ese mismo año como Campeón Potro de 2 Años.

Ted Noffey, hijo del líder semental Into Mischief, mantuvo su invicto en dos presentaciones. En esta prueba derrotó a los millonarios Buetane y Romeo, que se mostraron al principio de la carrera. Ted Noffey, que tomó un buen brinco, fue controlado por su piloto, y esperó la recta final para hacer correr en firme y ganar al reverendo galope en crono de 82”1 para 1.400 metros.

Buetane ($1.700.000), hijo de Tiz The Law, se convierte en el sexto favorito consecutivo que arriba en el segundo lugar. Y de los últimos 14 favoritos, solo uno ha podido conquistar el éxito. El último en hacerlo fue Competitive Edge, en 2014. Según refleja Gary Dougherty en la cuenta de “X”.