Cuñadita se lleva la segunda gema de la triple corona ecuatoriana

Este domingo 31 de agosto, el hipódromo Miguel Salem Dibo, en Ecuador, celebró una jornada de ocho carreras que incluyó el Clásico “Polla Nacional - Agustín Febres-Cordero Tyer”. en distancia de 1.800 metros en pista de arena. Esta prueba significó la segunda válida para la triple corona ecuatoriana, en la cual el ejemplar Cuñadita se llevó los honores.

Cuñadita, sin dar ventajes con su jinete Jandry Ibarra, salió rauda y veloz de la gatera, para conseguir el triunfo desde el inicio, siempre con el control de la carrera, esta descendiente de Currency Swap en Añoranza por Precursor, para llevarse el Clásico “Polla Nacional - Agustín Febres-Cordero Tyer” segunda de la Triple Corona ecuatoriana.

Cuñadita, presentada por el entrenador colombiano Armando Roncancio, quien entrena para el Stud Haras Don Miguel, se llevó el triunfo en crono de 115”2 para los nueve furlones de carreras en pista de arena, del hipódromo Miguel Salem Dibo. Esta fue la quinta victoria en diez presentaciones. El segundo lugar fue para Mi Coraje, que atacó durante la recta final, pero sin comprometer a la ganadora. Tercero, llegó la potra Currambera y cuarto el ganado de la primera gema Black And Black.

Cuñadita, una destacada competidora, se perfila como una de las favoritas para enfrentarse a un grupo selecto de juveniles de tres años en una de las competencias más esperadas de la temporada. Este emocionante encuentro deportivo tendrá lugar en la tercera joya de la triple corona, el prestigioso Derby Nacional “Sr. Benjamín Rosals Aspiazu”.

La carrera, programada para disputarse dentro de 15 días, se correrá sobre una exigente distancia de 2.000 metros, poniendo a prueba la resistencia y el talento de los potros participantes. Los aficionados y expertos del turf esperan con gran expectativa este evento, que promete ser una verdadera batalla de velocidad, estrategia y fortaleza entre las promesas del hipismo nacional.