Daniel Centeno logra formidable triplete ganador este fin de semana

Este sábado, el jinete venezolano Daniel Centeno consiguió otro triplete en su carrera profesional en los hipódromos estadounidenses. En esta oportunidad, el jockey talentoso y múltiple ganador de mítines, consiguió tres victorias en el circuito de Colonial Downs, ubicado en New Kent, Virginia.

Dentro de una cartelera de nueve carreras celebradas este sábado en el hipódromo de Colonial Downs, el jinete venezolano Daniel Centeno alcanzó tres victorias, por lo cual lo convirtió en el piloto más destacado de la jornada. Centeno abrió la jornada con victoria sobre el ejemplar Wunderkind, una yegua que se alzó con un Maiden Claiming de $56,000 en distancia de 1,000 metros con registro de 57”1. Fue presentada por John Robb, para los colores de Mens Grille Racing.

En la tercera, Centeno le tocó guiar a la victoria a la juvenil de dos años Cooperation, que se impuso en excelente performance tras agencia 97”3 para una milla en pista de grama. Presentó Arnaud Delacour, para la sociedad Starlight Racing y Grier, Mark B.

El triplete ganador para Daniel Centeno fue en la carrera de cierre, novena en turno, reservada para un reclamo de $50,000, en la cual condujo a la yegua All Gas No Brakes, que sorprendió en la taquilla con un pago de $12.00 a ganador. Esta hija de Hoppertunity celebró su segunda victoria con el entrenador Keri Brion y agenció crono de 95”4 para la distancia de una milla en pista de grama.

Daniel Centeno, con estas victorias, llega a 53 triunfos en la temporada, para un gran total de por vida de 3.444 y producción sobre los 74 millones de dólares para sus conexiones. Centeno continúa su labor este lunes en Colonial Downs, con tres monturas. Prosigue, a partir del miércoles hasta el sábado con varios compromisos.