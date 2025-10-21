¡Histórico y Clave! George Springer despacha jonrón y mete a Toronto en Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El estelar jardinero de los Azulejos de Toronto, George Springer, disparó este lunes su cuarto jonrón de la postemporada, en el decisivo séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) ante los Marineros de Seattle.

El batazo no solo volteó la pizarra, dándole la ventaja a los Azulejos, sino que acerca al equipo canadiense a su primera Serie Mundial desde la histórica campaña de 1993. El compromiso se disputó en el Rogers Centre, casa de Toronto.

Jonrón Histórico

El cuadrangular de Springer significó el jonrón número 23 en su carrera de playoffs. Este registro lo posiciona en el tercer lugar histórico en la lista de jonroneros de postemporada de todos los tiempos en la MLB, empatado con el bateador designado de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber.

La Jugada que Volteó la Pizarra

El jardinero llegó al plato en la parte baja de la séptima entrada para consumir su turno ante los lanzamientos del relevista venezolano Eduard Bazardo. Para ese instante, el compromiso se encontraba 3 carreras por 1 a favor del conjunto visitante (Seattle).

Con un out en la pizarra y dos corredores en circulación, Bazardo, en cuenta de una bola y cero strikes, dejó un sinker de 96 millas por hora "colgado" en el centro del homeplate. Springer no desaprovechó el error y conectó un poderoso swing que sacó la pelota por todo el jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de George Springer tuvo una velocidad de salida de 99.1 millas por hora y recorrió una distancia de 381 pies.

Números de Springer en Postemporada

George Springer se encuentra en la octava postemporada de su carrera y la tercera con el conjunto de Toronto. Su desempeño ofensivo en esta postseason es el siguiente: