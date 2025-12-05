MLB: Teoscar Hernández genera curiosidad en el mercado de cambios 2026

Suscríbete a nuestros canales

Teoscar Hernández fue de los mejores peloteros de Dodgers de Los Ángeles en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su contribución al bicampeonato de Serie Mundial fue determinante; llamando la atención de los 29 equipos de la liga para un posible cambio durante 2026.

El nombre del dominicano surgió en conversaciones de cambio para el mercado de cambios 2026. Hernández es un perfil ofensivo muy atractivo en la liga, conectó 25 jonrones en la temporada regular y cinco más en la postemporada; siendo clave en el bicampeonato de los Dodgers.

Teoscar está programado para ganar 12 millones en 2026 y 14.5 millones en 2027, con diferidos de 8 millones cada año. Además, tiene una opción de 15 millones para 2028 con cláusula de rescisión. Su contrato lo convierte es clave para diferentes equipos que esperan competir fuerte en corto plazo.

¿Dónde puede encajar el juego de Teoscar Hernández fuera de Dodgers en 2026?

Teóscar Hernández ha sido un bateador consistente de poder en Grandes Ligas. Su swing explosivo y su capacidad para producir carreras lo convierten en una amenaza constante. Su defensa ha sido su punto débil, con registros negativos por encima del promedio entre jardineros.

Con contrato de $12M en 2026, es activo ideal para contendientes en pseudo-reconstrucción con impacto inmediato: Mets, Diamondbacks, Bravos, Phillies, Astros, Orioles y Rangers; cuentan con relevistas (lo que necesita Dodgers) para ofrecer un cambio competitivo en 2026.

Números de Teoscar Hernández en Grandes Ligas

Teoscar Hernández siempre ha tenido un lugar especial en Grandes Ligas por su gran nivel de juego. Sin embargo, la dimensión que tomó cuando llegó a Dodgers de Los Ángeles lo cambió por completo. Se convirtió en una leyenda de la organización y un claro ejemplo de superación en la liga.

Números de Hernández en su carrera:

- 1099 juegos, 4045 turnos, 571 anotadas, 1054 hits, 222 dobles, 15 triples, 217 jonrones, 661 impulsadas, 305 boletos, 1276 ponches, 59 bases robadas, .261 promedio, .316 OBP, .484 SLG, .800 OPS