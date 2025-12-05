Pisa vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 10:00 horas el próximo lunes 8 de diciembre, Parma visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Parma

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma cayó derrotado 0 a 2 ante Udinese. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 10.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PG - 5 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 17 Parma 11 13 2 5 6 -8 18 Pisa 10 13 1 7 5 -8

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Horario Pisa y Parma, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

