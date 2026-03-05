COPA DEL REY

Copa del Rey: Yangel Herrera y Jon Aramburu buscarán romper el maleficio de los venezolanos en finales

Los venezolanos buscarán hacer historia en el balompié español el 18 de abril

Neyken Vegas
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 09:13 pm
La Real Sociedad selló su pase este miércoles a la gran final de la Copa del Rey, un conjunto que cuenta con la presencia de dos venezolanos que buscarán romper el maleficio de los criollos en esta instancia.

El conjunto donde militan Jon Aramburu y Yangel Herrera venció esta tarde 1-0 al Athletic Club de Bilbao y 2-0 en el global, en un choque donde ambos tuvieron acción: el "Búfalo" jugó todo el encuentro y Herrera entró como revulsivo.

Esta es la lista de jugadores venezolanos que han jugado final de Copa del Rey:

  • Alex Pereira con el Recreativo de Huelva (2002-2003)
  • Fernando Amorebieta con el Athletic Club de Bilbao (2008-2009 y 2011-2012)
  • Jeffren Suárez con el Barcelona (2010-2011)
  • Christian Santos con el Deportivo Alavés (2016-2017)
  • Jon Aramburu y Yangel Herrera que están próximos a hacerlo con la Real Sociedad (2025-2026).

Sobre el pase a la gran final de la Real Sociedad, hay dos datos curiosos. El primero es que por primera vez estarán dos venezolanos participando en el duelo por el trofeo regional. En total, serán seis.

Jon Aramburu y Yangel Herrera buscarán romper con el maleficio:

Mientras que la segunda, es que ninguno de los cuatro anteriores pudo consagrarse campeón. Por ende, los dos miembros de la plantilla de la Real Sociedad intentarán romper ese maleficio, para inscribir su nombre en la historia.

El duelo decisivo será contra el Atlético de Madrid y los disputarán el próximo 18 de abril.

