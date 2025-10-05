MLB

¡Encendido! Teoscar Hernández logra algo inédito en inicios de Playoffs

El jardinero dominicano ha desplegado su poder como nunca antes en la postemporada

Por

Ricardo Rodríguez
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 09:46 am
Teoscar Hernández. Foto: Cortesía
Dodgers de Los Ángeles luce imparable a nivel ofensivo, en este inicio de Playoffs, pero especialmente Teoscar Hernández ha tenido un rol invaluable en estos 3 compromisos disputados por los actuales campeones de la Serie Mundial.

El estelar jardinero dominicano ha sido clave en la eliminación de Rojos de Cincinnati, en la Ronda del Comodín, pero también en el primer triunfo ante Filis de Filadelfia, por pizarra 5-3, el sábado pasado.

Un rendimiento memorable

En este periodo, Hernández se convirtió en el primer jugador en la historia de Grandes Ligas con 3 jonrones y 9 carreras impulsadas en las primeras 3 jornadas de postemporada.

Cabe destacar que, dos de estos tres cuadrangulares fueron en el primer juego de la Serie por el Comodín, mismo encuentro en el que Ohtani sacó la bola del parque dos veces y Tommy Edman en una ocasión. De hecho, esto les permitió emular su máximo de cuadrangulares (5) en un juego de postemporada.

Domingo 05 de Octubre de 2025
MLB