Shohei Ohtani se redime y Dodgers pegan primero en Serie Divisional

Los Dodgers de Los Ángeles disputaron este sábado su primer compromiso correspondiente a la Serie Divisional de la Liga Nacional al enfrentar a los Phillies de Filadelfia en el Citizens Bank Park de Pensilvania.

En este choque, el japonés Shohei Ohtani sería el abridor de la novena californiana, aunque no empezaría muy bien, pues en la segunda entrada su equipo se iría abajo con un triple barre bases de JT Realmuto y un elevado de sacrificio de Harrison Bader.

Afortunadamente, se recuperaría al evitar hits a partir del tercer acto y dejar un registro de nueve ponches y un boleto en seis entradas. JUstamente, en el sexto acto, Enrique 'Kiké' Hernández remolcaría dos rayitas con un doble y Teoscar Hernández despacharía un bambinazo de tres carreras.

Con pizarra final de cinco carreras por tres, los californianos se llevan el primer asalto en esta ronda eliminatoria, debiendo enfrentar nuevamente a los Phillies en el Juego 2 este domingo, también en Filadelfia.