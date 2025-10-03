MLB: ¿Quién es el favorito entre Dodgers de Los Ángeles vs Phillies de Philadelphia?

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles vs Phillies de Philadelphia será un autentico choque de titanes en la postemporada 2025. Ambos equipos llegan con un estado de forma impresionante, muchas victorias y un desempeño sólido. El ganador se acercará a la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas.

¿Quién es el favorito de una serie con tanto poder ofensivo? Dodgers vs Phillies no es solo un duelo entre dos de los mejores equipos en los últimos 10 años en Liga Nacional; tampoco es un Ohtani vs Harper; es un duelo donde se quieren hacer daño para alcanzar el objetivo del año.

La respuesta es bastante compleja, pero en su forma más simple: Dodgers de Los Ángeles es el favorito en la Serie Divisional. ahora bien, vamos a llevar a cabo un análisis bastante fácil de entender con tres puntos claves para determinar que el equipo de Shohei Ohtani avanzará.

Tres claves del favoritismo de Dodgers de Los Ángeles para avanzar a Serie de Campeonato

Dodgers de Los Ángeles llegan a este enfrentamiento que comienza en Philadelphia con un fantástico estado de forma. Cuenta con una amplia rotación para una serie corta; pero también con experiencia en octubre y una ofensiva que se calienta con rapidez. En ese contexto, Dodgers tiene todo para ganar.

Las tres claves de Dodgers para vencer a Phillies

Rotación

Dodgers usará a Ohtani - Snell - Yamamoto en la Serie Divisional. Sin embargo, cuenta con un bullpen mucho más completo para afrontar la serie. Phillies usará el tándem: Sánchez - Suárez - Luzardo; ya que no podrán contar con Wheeler y Nola no pasa por su mejor estado de forma.

Matchup

Dodgers cuenta con una potente ventaja cuando de enfrentar a zurdos se trata. Sánchez - Suárez - Luzardo son lanzadores de mucha calidad, pero Los Ángeles ya han tenido éxito contra rivales de ese calibre. En esa línea, Ohtani, Betts y Freeman podrían darse un banquete.

Alineación productiva

Los cinco primeros bates de Dodgers están en un brutal nivel de forma. Betts es el último en enchufarse y parece que recordó todo lo bueno que es en postemporada. Será una serie marcada por el factor 'x', ese jugador del que nadie espera nada y se transforma en la guía de su equipo.