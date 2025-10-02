¡Al montículo! Shohei Ohtani será abridor en inicio de la Serie Divisional

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado, Dodgers de Los Ángeles dará inicio a la Serie Divisional, cuando visite el Citizens Bank Park de Phillies de Filadelfia. Y en el marco de este primer encuentro, será Shohei Ohtani quien subirá al montículo por los californianos.

Dicha decisión fue compartida por el manager de esta divisa, Dave Roberts, tras barrer a Rojos de Cincinnati en la Ronda por el Comodín de la Liga Nacional, el pasado miércoles.

Una pieza vital

En sus primeros compromisos de la postemporada 2025, el jugador japonés dejó claro que está en la alineación para marcar diferencias.

No en vano, conectó par de vuelacercas el martes pasado, remolcando 3 carreras y anotando en 2 ocasiones; mientras que en la reciente victoria 8-4 sobre su rival del comodín, conectó sencillo remolcador y consiguió boleto intencional.

En ese primer duelo, de hecho, contribuyó junto a Teoscar Hernández y Tommy Edman para igualar la marca histórica de jonrones en un juego de postemporada para Dodgers de Los Ángeles (5 vuelacercas en 3 juegos diferentes de Playoffs).

Confianza plena en la lomita

Cabe destacar que, su designación como abridor del juego este próximo 4 de octubre, supone un importante voto de confianza del manager, ya que Ohtani no ha visto acción como lanzador en una postemporada.

Sin embargo, la última vez que inició un juego por los suyos, fue el 23 de septiembre, en su más extensa salida del año, dejando los siguientes números: 6 entradas completas, 5 hits, 8 ponches.