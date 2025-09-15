Filis de Filadelfia, los segundos en inscribir su nombre en postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Filis de Filadelfia se sumaron este fin de semana a la fiesta de octubre. Son el segundo equipo en anotar su nombre en los Playoffs, tras los Cerveceros de Milwaukee. Estos últimos se clasificaron para la postemporada este sábado.

Los de Pensilvania ocupan el segundo mejor récord de Grandes Ligas con 89 ganados y 61 perdidos: dos juegos por debajo de los Cerveceros de Milwaukee; dos por encima de los Azulejos de Toronto y cuatro de los Tigres de Detroit.

A una del título divisional

El conjunto de Pensilvania cayó derrotado este domingo ante los Reales de Kansas City, sin embargo, la derrota de los Gigantes de San Francisco ante los Dodgers de Los Ángeles, les dio el paso directo. Por otro lado, necesitan de una victoria combinada con una derrota de los Mets para quedarse con el cetro divisional por segunda temporada consecutiva.

“Hubiera sido agradable ganar un juego en casa para asegurar la división, pero no sucedió”, dijo el mánager Rob Thomson. “Así que, solo tenemos que seguir adelante”.

Los Filis de Filadelfia terminaron sus compromisos en casa y tomaron un vuelo transcontinental a Los Ángeles, donde comienzan una serie crucial de tres juegos contra los Dodgers este lunes. Llegan a dicha confrontación con una ventaja de 4.5 juegos sobre los californianos por el segundo y último puesto directo en la primera ronda.

El conjunto representante de la ciudad del “amor fraternal” está a punto de llegar a los playoffs por cuarta temporada consecutiva. En 2022, la franquicia llegó a la Serie Mundial como comodín. En 2023, Filadelfia llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y la temporada pasada, perdieron en la ronda divisional.

Los Filis de Filadelfia no han ganado títulos divisionales consecutivos desde principios de este siglo, cuando ganaron cinco títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional entre 2007 y 2011. En ese lapso, ganaron la Serie Mundial de 2008, volvieron a la Serie Mundial en 2009 y alcanzaron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2010.