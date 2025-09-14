Washington suma un año más fuera de playoffs desde la Serie Mundial de 2019 (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el final de la temporada se van conociendo los equipos que avanzan a la siguiente fase (playoffs) y los que se quedan en el camino. Desde el Juego de las Estrellas, ya se conocía la eliminación de algunas organizaciones, los Rockies de Colorado y los Medias Blancas de Chicago, entre los principales. Este sábado se dio a conocer un nuevo integrante de dicho club.

Seis años fuera de Playoffs

Con la derrota de este sábado ante los Piratas de Pittsburgh, los Nacionales de Washington se unieron al club de los equipos eliminados esta temporada. Los capitalinos ocupan el último lugar de la división Este de la Liga Nacional.

El conjunto que dirige el venezolano Miguel Cairo, de manera interina, ostenta un récord de 61 victorias y 87 derrotas a 27 juegos de la punta, en manos de los Filis de Filadelfia, uno de los equipos de mayor consistencia y más poderosos de la temporada; y a 14.5 del último comodín, por ahora en poder de los Mets de Nueva York.

Los capitalinos de esta manera se unen a los Rockies de Colorado, quienes tienen registro de 41 victorias y 107 derrotas, en el fondo del Oeste de la Liga Nacional. Los Piratas de Pittsburgh, con marca de 65 ganados y 84 perdidos, en la Central del viejo circuito.

Los Medias Blancas de Chicago, en la Central de la Liga Americana, ya sin esperanza ni de comodín, con registro de 57 victorias y 92 derrotas; los Mellizos de Minnesota, también del centro, con marca de 65 y 82. Ambos bantante lejos del último comodín en manos de los Rangers de Texas.

Otros equipos próximos a sumarse, se encuentran los Orioles de Baltimore, los Marlins de Miami, los Bravos de Atlanta, los Atléticos y los Cardenales de San Luis.