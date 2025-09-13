¡300! Salvador Pérez ingresó a la historia de MLB con 2 jonrones ante Filadelfia

Suscríbete a nuestros canales

El rendimiento de Salvador Pérez en esta segunda mitad de temporada ha sido superlativo, convirtiéndose en uno de los guías que tienen los Reales de Kansas City para arañar un lugar en el comodín de la Liga Americana.

Con récord de 74-74, era necesario que los azules empiecen a sumar conquistas en las dos semanas que restan de competición, practicamente sin tener margen de error. Al frente tenían a un candidato a ganar la Serie Mundial como lo es Filis de Filadelfia.

"Salvy" sigue en la élite de MLB

El receptor venezolano no le importó mucho eso, ni tener que medirse a los lanzamientos de Taijuan Walker, quien ha mostrado un rendimiento sólido en la campaña. Sin embargo, contra "Salvy" poco pudo hacer.

En el primer episodio, con ya el encuentro 1-0, Salvador Pérez aprovechó que estaba Maikel García en la inicial para extender la ventaja con un cuadrangular que se marchó a 398 pies entre el jardín izquierdo y central.

Pero allí no terminó su jornada, la cual se volvió histórica en su siguiente turno, aunque en esta ocasión con almohadillas vacías. Pero, sin presión encima para producir, el veterano catcher le hizo un espectacular swing a un splitter a 88 millas por hora, para colocar la pelota a 401 pies por el left center field.

Salvador Pérez se unió a un selecto club

De esta manera, no solo estiró la ventaja de Kansas City, que ahora ganaba 4-2, sino que arribó a los 300 bambinazos de por vida en Las Mayores, uniéndose en un selecto club que integran Miguel Cabrera, Andrés Galarraga y Eugenio Suárez.

A su vez, ese batazo le hizo arribar a otras cifras redondas, como lo son sus 1700 hits enlazados en MLB, cifra que acompaña con 1000 remolcadas. Mientras, en lo que va de campaña, totaliza 34 dobles, 27 jonrones, 84 impulsadas y 50 pisadas al plato en 142 presentaciones.