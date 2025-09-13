MLB: Luis Arráez se acerca a un importante liderato en Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez es uno de los peloteros más letales cuando de ofensiva se trata en Grandes Ligas. No va a dar un batazo de cuatro bases con regularidad, pero va a llegar a la base gracias a su talento en el plato. Con eso en mente, se acerca a un importante liderato en Liga Nacional.

Arráez registra su tercer juego dando hits con Padres de San Diego en un tramo importante del año. Ya sumo 13 inatrapables en lo que va de septiembre y se acerca al liderato de hits de Liga Nacional. Solo es superado por Trea Turner que registra 179 por los 163 del venezolano.

Luis tiene cuatro temporadas superando los 120 hits, pero además, en sus últimas dos campañas entre Marlins de Miami y Padres ha registrado 200+ hits por campaña. Convirtiéndose en una máquina para llegar a la primera base con regularidad en un equipo altamente ofensivo.

¿Luis Arráez puede alcanzar los 3.000 hits en Grandes Ligas?

Luis Arráez es de los pocos peloteros que tienen un ritmo para alcanzar los 3.000 hits en Grandes Ligas. Sin embargo sus 28 primaveras es el único obstáculo que los especialistas ven. A pesar de eso, si logra alcanzar los 200 hits por temporadas en los próximos 5 años, tendrá un casó solido.

Arráez debe mantenerse saludable y consistente con su juego. Ha tiene campañas de 200+ hits y su estilo de contacto lo ayuda a tener esperanzas para alcanzar la marca. Ichiro Suzuki tuvo 10 campañas de 200+ hits y terminó su carrera con 3081 hits, pese a comenzar a jugar en la liga con 27 años.

Venezolanos con 3.000 hits en Grandes Ligas

Solo Miguel Cabrera alcanzó la marca de los 3.000 hits para un pelotero venezolano en Grandes Ligas. José Altuve, tiene una carrera sólida para alcanzar la marca gracias a sus 2377 inatrapables en su carrera. Eso sí, hay una buena lista de jugadores que superaron los 2.000 hits.

Venezolanos con más hits en Las Mayores: