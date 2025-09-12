Luis Arráez vuelve a ser clave para San Diego con otra jornada multi-hit

Suscríbete a nuestros canales

Tanto Luis Arráez como los Padres de San Diego esperan cerrar la temporada regular por todo lo alto. Y es que mientras el pelotero venezolano se mantiene en la pelea por el liderato de bateo de la Liga Nacional, el equipo está bien encaminado en conseguir su boleto a la postemporada.

En la jornada de este jueves, la ciudad de San Diego celebró nuevamente otra victoria de los suyos, esta vez por un ajustado marcador de 2 a 0 frente a los Rockies de Colorado. Allí, La Regadera se destapó a batear y colaboró al irse de 4-3 con una carrera impulsada.

Arráez y otra jornada multi-hit

A pesar de que Luis Arráez falló en su primera aparición en el plato, en el tercer capítulo se encargó de inaugurar la pizarra con una oportuna conexión. Con su compatriota Freddy Fermín en la intermedia, disparó una línea al jardín derecho en cuenta completa para encaminar el triunfo de los Padres.

Su siguiente sencillo lo conectó en el quinto, y si bien se robó la segunda base al final no consiguió remolque. Ya en el octavo abrió las acciones con otro hit, solo que esta vez los siguientes tres bateadores fueron dominados por completo. De esta manera sumó su tercer juego multi-hit del mes de septiembre, así como el 45 de la presente temporada.

Ahora, Luis Arráez deja en .285 su promedio al bate para posicionarse en el séptimo lugar de dicho apartado en el Viejo Circuito. Cabe mencionar que Trea Turner (.305) es el líder, seguido de Sal Frelick (.294) y Nico Hoerner (.294).

