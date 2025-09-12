Jesús Luzardo retira a 22 bateadores en fila en uno de los mejores regresos del año (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves, 11 de septiembre, será muy bien recordada por el venezolano Jesús Luzardo, quien dio un tremendo ejemplo de lo que es levantarse después de un mal comienzo, registrando uno de los mejores regresos del año.

La novena de los Phillies de Philadelphia vino de atrás, para derrotar nuevamente a unos Mets de Nueva York en capa caída con pizarra de 4-6 y el criollo fue el pilar de esa remontada con su extraordinario trabajo, el cual permitió que la ofensiva fuera reaccionando hasta voltear el score.

Jesús Luzardo y su fenomenal regreso con 22 retirados en fila:

El primer inning inició de la peor manera, para el zurdo de 27 años, quien aceptó hasta cinco indiscutibles y cuatro carreras limpias, en un comienzo, para el olvido. No obstante, el manager Rob Thomson no quiso recurrir al bullpen tan temprano y eso le dio un segundo aire al criollo.

Lo cierto, es que desde el segundo tramo la historia fue totalmente diferente y Luzardo fue el mismo que de costumbre e incluso mejor. Esto motivado a que el abridor venezolano lanzó un juego perfecto desde ese momento hasta el octavo episodio, retirando a la Impresionante cifra de 22 oponentes en fila, en una ofensiva metropolitana que cuenta con múltiples estrellas.

Lo mejor de todo es que lo hizo con apenas 97 lanzamientos, 68 de ellos en zona buena, lo que ratifica su excelente control esta noche.

Esta fue la línea final de Jesús Luzardo ante Mets:

L: 97

G: 1

D: 0

I.L: 8.0

H: 5

C: 4

CL: 4

BB: 0

K: 10.

Jesús Luzardo llega a 200 ponches en la temporada:

Otro de los puntos que lo ayudó a inspirarse hoy, fue su buen registro de rivales retirados por la vía de los strikes (10) y de esa forma, igualmente llegó a la cifra redonda de 200 abanicados en la presente temporada, quinto mejor en todas Las Mayores.

Esta es la segunda ocasión en la que Jesús alcanza los 200 ponches en una zafra, luego de los 208 que logró en el 2023.