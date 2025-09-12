MLB: Aaron Judge recibió una visita especial antes del juego de esta noche

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada cargada de simbolismo, el presidente Donald Trump visitó el clubhouse de los Yankees de Nueva York este jueves, previo al juego contra los Tigres de Detroit en el Yankee Stadium. El encuentro coincidió con el 24º aniversario de los atentados del 11-S, una fecha que la organización neoyorquina conmemora cada año con solemnidad y tributo a los héroes caídos.

Durante su recorrido por el vestuario, Trump estrechó la mano del capitán Aaron Judge y lo elogió con entusiasmo: “Eres un jugador fantástico”, expresó el mandatario, quien también compartió palabras de aliento con el resto del equipo.

Una visita con mucho protocolo

La visita presidencial activó un protocolo de seguridad especial. Agentes del Servicio Secreto, detectores de metales en todas las entradas y helicópteros de la policía de Nueva York sobrevolando el área marcaron el ambiente previo al primer lanzamiento. Los aficionados fueron instados a llegar con antelación, y el estadio abrió sus puertas tres horas antes del inicio del partido.

Durante el himno nacional, Trump fue mostrado en la pantalla gigante del estadio, recibiendo una mezcla de aplausos y abucheos.