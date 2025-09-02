El difícil calendario de Yankees de Nueva York para clasificarse a Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Comienza la cuenta regresiva para los equipos que quieren conseguir un puesto en la Postemporada de las Grandes Ligas y Yankees de Nueva York se encuentra en una encrucijada.

25 juegos le quedan a esta recta final de la fase regular de Major League Baseball (MLB), pero los próximos serán realmente desafiantes si las aspiraciones de los del Bronx son seguir con vida en octubre.

Un calendario atemorizante

Los próximos 12 encuentros del conjunto de Aaron Boone serán ante los más serios candidatos de la Liga Americana a clasificar a los Playoffs de Las Mayores, los cuales serán los siguientes:

*Astros de Houston (3 jornadas consecutivas como visitante en el Daikin Park de Texas). 2, 3 y 4 de septiembre.

*Azulejos de Toronto (3 jornadas consecutivas como local en el Yankee Stadium de Nueva York). 5, 6 y 7 de septiembre.

*Tigres de Detroit (3 jornadas consecutivas en casa). 9, 10 y 11 de septiembre.

*Medias Rojas de Boston (3 jornadas consecutivas como visitante en el Fenway Park de Massachussets). 12, 13 y 14 de septiembre.

Cabe destacar que, de estos 4 conjuntos, 3 son líderes divisionales y 2 de ellos rivales directos en el Este de la Liga Americana.

Tal es el caso de los canadienses, que comandan esa división con récord de 79-59; Tigres (primeros en la Central con foja de 80-59) y la novena sideral (en la cima del Oeste con registro de 76-62).

Por su parte, los neoyorquinos ocupan el primer comodín de la Americana con 76 victorias y 61 derrotas.