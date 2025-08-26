Aaron Boone sale en defensa de Anthony Volpe ante mala racha prolongada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York tienen problemas defensivos y Anthony Volpe está en el centro de toda esa polémica. El campocorto de ascendencia mexicana tampoco fue titular en el encuentro de este lunes ante los Nacionales de Washington.

Sin embargo, el manager del conjunto de la Gran Manzana, Aaron Boone, salió en defensa del jugador y manifestó que regresará a la alineación en los próximos juegos. Por el momento, el panameño José Caballero estará en el campocorto.

¿Qué dijo Boone sobre Volpe?

Antes del inicio de la serie ante los Nacionales de Washington, Boone dijo que esperaba que esta “bancada” de Volpe “sea un pequeño empujón” y lo ayude a salir de una mala racha prolongada y a encontrar la consistencia que le ha faltado.

Anthony Volpe lidera la Liga Americana con 17 errores esta temporada, y también ha tenido dificultades en el plato. “Veo a Anthony como nuestro campocorto”, expresó.

Volpe, de 24 años, acumula 18 jonrones y 65 carreras impulsadas, la mayor cantidad de su carrera, además de 15 robos.

Más problemas de Volpe

Sin embargo, su promedio de bateo es de .208, el segundo más bajo entre los bateadores calificados. Su OPS de .675 es el decimocuarto más bajo en las mayores. “Creo que a veces la gente lo quiere, porque es un campocorto con velocidad, tiene que batear para un promedio determinado y hacer ciertas cosas”, dijo Boone.

Como novato en 2023, Anthony Volpe ganó un Guante de Oro y bateó .209 con 21 jonrones y 24 bases robadas, y el año pasado bateó .243.

“Él tiene mucha habilidad. Ha mostrado muchos destellos de eso. Creo que el próximo paso para Anthony, sin embargo, es la consistencia y limitar algunos de sus altibajos”.