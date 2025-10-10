¡Importante! En los próximos días llegará a nuestro país otro ejemplar chileno a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La hípica en Venezuela continúa incorporando caballos importados para competir en el hipódromo La Rinconada. Esta constante incorporación tiene como finalidad elevar el nivel de las competencias y brindar un espectáculo más emocionante y competitivo para los aficionados. Con esta estrategia, se busca también fortalecer el desarrollo del deporte y atraer mayor interés del público.

El Stud Doña Ester sigue apostando a la hípica venezolana

El Sr. René Tabilo, conocido en el ámbito hípico como @EsterStud en la red social X, compartió recientemente una noticia muy esperada por los aficionados venezolanos de la hípica. Según su publicación, la joven potranca de tres años llamada Classic Form está preparando su viaje a Venezuela.

Esta prometedora corredora se alista para participar en las competencias del país, con la intención de debutar a finales de la presente temporada o, si los planes lo requieren, en la próxima. La llegada de Classic Form representa una nueva incorporación importante, que busca aportar calidad y competitividad a las carreras en el hipódromo La Rinconada, fortaleciendo así el espectáculo para los seguidores del deporte y contribuyendo al desarrollo de la hípica nacional.

Classic Form, es una potra de tres nacida y criada en el Haras Don Alberto, Chile. Esta hija de Mendelssohn en Classic Value por Rock of Gilbraltar, viene de llegar segunda este jueves 9 de octubre en el hipódromo de Chile, en distancia de 1.300 metros. Para esta linajuda corredora fue su cuarta presentación en Chile, y corrió para los colores del Stud Mario Covarrubias.

Es importante destacar, que las yeguas chilenas pertenecientes al Stud Doña Ester que cumplen campaña en La Rinconada, son las siguientes: Steady (Chi), Eliasfrancis (Chi), City Magic (Chi) y Like a Star (Chi).