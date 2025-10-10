¡Increíble! El Sheikh Mohammed ha invertido más de 20 millones de guineas en la subasta de Newmarket

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se llevó a cabo la subasta del primero libro de Venta de Yearlings de Octubre de Tattersalls, en Newmarket donde el jeque Mohammed presidente del Godolphin Stable, ha sido la figura en el desfile de Tattersalls durante los tres días del Libro 1. El gobernante de Dubai fue el mejor y mayor inversionista durante estos primeros días.

El Godolphin comanda el ring de ventas

El Sheikh Mohammed, a pesar de su envergadura se ha mantenido expectante dentro de la multitud que engalana la presente subasta europea. Sin embargo, no ha habido nada discreto en el gasto de Godolphin durante las sesiones de primera línea de la Venta de Yearlings de octubre.

Se han incorporado 23 nuevos ejemplares al establo de carreras, lo que ha generado un retorno de 19,625 millones de guineas (US$27.671.250, 1 guinea = US$1,41). Esta inversión de ocho cifras significa que Godolphin encabezó la lista de compradores del Libro 1 con una clara ventaja.

Cinco de esos yearlings costaron una suma de siete cifras, incluido el lote más destacado de la venta, un hijo del semental estrella de Europa Sea The Star que fue vendido por 3,7 millones de guineas (US$5.205.900, 1 guinea = US$1,41) a mitad de la sesión de apertura del 7 de octubre del Libro 1 de la Venta de Yearlings de Octubre de Tattersalls.