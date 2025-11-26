Liga de Naciones Femenina: La Vinotinto quiere mantener su invicto

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina afronta un desafío crucial en su camino hacia el Mundial, visitando a Ecuador por la tercera fecha del clasificatorio de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

El partido se disputará este viernes 28 de noviembre a las 7:00 PM (hora de Venezuela) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Las dirigidas por Ricardo Belli llega a esta doble jornada con la necesidad de sumar y consolidar su posición en la tabla, al tiempo que busca afinar un aspecto clave, la eficacia goleadora.

Buen inicio, pero con dudas ofensivas

Hasta ahora, el desempeño de la Vinotinto ha sido positivo, manteniéndose invicta en lo que va del torneo.

Debut: Empate 0-0 contra Chile .

Segunda jornada: Victoria 2-1 sobre Paraguay.

Con cuatro puntos, Venezuela ocupa actualmente la cuarta posición, que da acceso a la Repesca Intercontinental. Si bien el invicto es una señal de fortaleza defensiva y solidez táctica, el cuerpo técnico es consciente de que la producción ofensiva necesita un impulso.

La falta de contundencia en los metros finales ha sido un tema recurrente. El empate sin goles ante Chile y el triunfo ajustado contra Paraguay refuerzan la preocupación que ya se había evidenciado durante la pasada Copa América.

Los objetivos de Venezuela

El doble enfrentamiento contra Ecuador y Perú no solo busca mantener la racha invicta, sino también escalar posiciones en la tabla, acercándose a los puestos de clasificación directa.

La Vinotinto Femenina tiene el talento y la estructura para competir, pero su éxito en esta crucial visita a Ecuador dependerá de su capacidad para ser letal frente al arco rival y gestionar con madurez las exigencias de jugar en la altura.