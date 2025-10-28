Liga de Naciones Femenina: Paraguay 1 vs 1 Venezuela | El VAR anula el gol de Paraguay por mano (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

Incidencias del partido

0. Arranca el partido entre Paraguay vs Venezuela por la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina.

19. ¡0-1! Raiderlin Carrasco abre el marcador para la Vinotinto.

35. Nailuisa Cáceres salva a Venezuela con una gran parada.

37. ¡1-1! Paraguay empata el partido con un gol de Lice Chamorro.

43. Ailing Herrera apunto de marcar el segundo tanto de la Vinotinto con un remate desviado.

45+4. Venezuela y Paraguay se marchan con empate al descanso.

46. Se reanuda el segundo tiempo. Ambas selecciones buscan los tres puntos.

47. El VAR anula el 2-1 de Paraguay por una mano clara en el área.

Alineación de Paraguay

Alineación de la Vinotinto Femenina