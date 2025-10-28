La Vinotinto

Liga de Naciones Femenina: Paraguay 1 vs 1 Venezuela | El VAR anula el gol de Paraguay por mano (En vivo)

Actualmente, la Vinotinto Femenina va quinta en la tabla de posiciones con un punto

Por

Meridiano

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 07:02 pm
Liga de Naciones Femenina: Paraguay 1 vs 1 Venezuela | El VAR anula el gol de Paraguay por mano (En vivo)
Suscríbete a nuestros canales

Incidencias del partido

0. Arranca el partido entre Paraguay vs Venezuela por la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina.

19. ¡0-1! Raiderlin Carrasco abre el marcador para la Vinotinto.

35. Nailuisa Cáceres salva a Venezuela con una gran parada.

37. ¡1-1! Paraguay empata el partido con un gol de Lice Chamorro.

43. Ailing Herrera apunto de marcar el segundo tanto de la Vinotinto con un remate desviado.

45+4. Venezuela y Paraguay se marchan con empate al descanso.

46. Se reanuda el segundo tiempo. Ambas selecciones buscan los tres puntos.

47. El VAR anula el 2-1 de Paraguay por una mano clara en el área.

Alineación de Paraguay

Alineación de la Vinotinto Femenina

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP Atalanta
Martes 28 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol