Liga de Naciones Femenina: Paraguay 1 vs 1 Venezuela | El VAR anula el gol de Paraguay por mano (En vivo)

Incidencias del partido
0. Arranca el partido entre Paraguay vs Venezuela por la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina.
19. ¡0-1! Raiderlin Carrasco abre el marcador para la Vinotinto.
35. Nailuisa Cáceres salva a Venezuela con una gran parada.
37. ¡1-1! Paraguay empata el partido con un gol de Lice Chamorro.
43. Ailing Herrera apunto de marcar el segundo tanto de la Vinotinto con un remate desviado.
45+4. Venezuela y Paraguay se marchan con empate al descanso.
46. Se reanuda el segundo tiempo. Ambas selecciones buscan los tres puntos.
47. El VAR anula el 2-1 de Paraguay por una mano clara en el área.