Así queda la tabla tras la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina

La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027, celebró este martes su fecha número dos con emocionantes partidos que dibujan el escenario de las distintas selecciones.

La única selección que posee puntaje perfecto tras esta fecha es la colombiana, que se impuso contra su similar de Ecuador. Como escoltas, tiene a Chile, que goleó a Bolivia; a Argentina, que no pasó del empate ante Uruguay, y Venezuela, que sumó su primer triunfo de visita.

En el fondo de la tabla se encuentran Paraguay, que no pudo ante Argentina ni contra Venezuela; Perú, que descansó en esta jornada y fue goleado ante Colombia en su partido anterior, y Bolivia, que recibió sendas palizas ante Ecuador y Chile.

Conmebol Liga de Naciones Femenina - J2