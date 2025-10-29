Estrella de LaLiga no esconde su deseo de regresar a Barcelona: "Me gustaría volver"

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha experimentado muchos cambios en las últimas dos temporadas. Sobre todo, hay una zona que ha visto muchas diferencias con el paso de esos dos cursos y esa es la portería.

El club pasó de tener como máximo referente a Marc André Ter Stegen, para que actualmente el número uno en la rotación sea Joan García y el segundo Wojciech Szczęsny, hoy titular mientras el español termina de recuperarse de su lesión.

En todo esa vorágine hay otro nombre que fue protagonista mucho tiempo y que actualmente está brillando en LaLiga, pero en otro club. Se trata de Iñaki Peña, hoy guardameta del Elche y que otorgó una entrevista a Sport en la que soltó varias frases interesantes.

Según sus declaraciones, es feliz en Elche, uno de los equipos revelación en esta edición liguera, siendo octavos con 14 puntos, a solo cuatro unidades del pelotón de los primeros cinco clubes.

¿Quiere Iñaki Peña volver a Barcelona?

Su situación actual está acordada por un préstamo al club 'Franjiverde' y pese a esto no esconde su idea es volver la temporada que viene al FC Barcelona, con los que tiene contrato hasta 2029.

"Cualquier jugador quiere estar donde ha sido feliz, donde ha estado toda la vida y con ese objetivo lo hice. Así me lo transmitió el club, que veía que era un paso importante para mí salir, para tener continuidad, para sentirme importante", dijo.

No obstante, luego matizó los escenarios reales que le puedan dar un lugar como referente de la valla culé: "Luego nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas pero obviamente a cualquier jugador que le digan si quiere ir al Barça o no pues... el 99,9 % te diría que sí. Y más, habiendo estado en La Masia tantos años, pues obviamente que sí".

Justamente, el siguiente duelo de Peña será para enfrentarse a Barcelona en el torneo doméstico el venidero domingo 2 de noviembre, lo que será el reencuentro entre el jugador y la entidad en la que se formó por mucho tiempo.