Así les fue a los venezolanos en la jornada 10 de LaLiga

Este fin de semana se disputó la décima jornada de LaLiga EA Sports de España, donde se jugaron varios partidos emocionantes, incluido 'El Clásico' entre el Real Madrid y el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

En dicho encuentro, ganado por los merengues 2-1, el guardameta Diego Kochen, de padre venezolano, estuvo en el banco. Sin embargo, hubo otros futbolistas vinotinto que sí vieron acción, como es el caso de Salomón Rondón.

'El Gladiador' fue titular en el empate ante el Girona en Montilivi, convirtiendo el segundo gol de su equipo, el Real Oviedo, de cabeza. Ganaría tres duelos de seis en tierra y cuatro de ocho en el aire, siendo de los más destacados del partido.

Récord para Rondón

Del mismo modo, llegó a sus cien goles en ligas europeas, de los cuales 27 fueron en España con Málaga y Real Oviedo, 37 en Rusia con Rubin Kazán, Zenit San Petersburgo y CSKA Moscú y 36 en Inglaterra con West Bromwich Albion, Newcastle United y Everton.

Yangel y Aramburu suman minutos

Otros que también jugaron son Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera en la Real Sociedad en la victoria ante el Sevilla. El lateral tuvo dos entradas exitosas, ganó 4/9 duelos en tierra y 3/4 en aire, recuperó ocho balones y realizó nueve despejes, teniendo un partido correcto.

El volante guaireño, por su parte, disputó su segundo partido en su nuevo equipo, provocando el penal que pondría en ventaja a los vascos. Sin embargo, saldría a los 33 minutos por una lesión, siendo una más en su accidentada carrera en Europa.