Compañero de Salomón Rondón lidera peculiar apartado en La Liga

La temporada 2025-26 de La Liga está siendo testigo de la vuelta a Primera División de Real Oviedo con Salomón Rondón como protagonista, quien volvió competición local de España después de 13 años. El delantero venezolano no solo regresó al club, sino que ya registro su primer gol con el club.
NOTAS RELACIONADAS
Pese a que atacante criollo volvió al fútbol español a sus 36 años y convertido en todo un experimentado, no destaca como el futbolista más veterano de la oncena oviedista, tomando en cuenta que Santi Cazorla se queda con ese mérito a sus 40 años de edad.
Precisamente, el mediocampista ha hecho historia una vez más al convertirse en el futbolista alineado más veterano de La Liga en la presente temporada, de acuerdo con Trasfermarkt. A pesar del paso de los años, el asturiano continúa demostrando su calidad y visión de juego, aportando experiencia y liderazgo dentro del campo.
Jugadores más veteranos de cada club en La Liga
- Santi Cazorla - Real Oviedo (40 años)
-
Cristhian Stuani - Girona (39 años)
-
Matías Dituro - Elche (38 años)
-
José Luis Morales - Levante (38 años)
-
Iago Aspas - Celta de Vigo (38 años)
-
Óscar Trejo - Rayo Vallecano (37 años)
-
Allan Nyon - Getafe (37 años)
-
Dani Rodríguez - Mallorca (37 años)
-
Robert Lewandowshi - Barcelona (37 años)
-
Alexis Sánchez - Sevilla (36 años)
-
Dani Parejo - Vaillareal (36 años)
-
Kike García - Espanyol (35 años)
-
Yuri Berchiche - Athletic Club (35 años)
-
Marc Bartra - Betis (34 años)
-
Antoine Griezmann - Atlético Madrid (34 años)
-
Ante Budimir - Osasuna (34 años)
-
Dani Carvajal - Real Madrid (33 años)
-
Dimitri Foulquier - Valencia (32 años)
-
Mariano Díaz - Alavés (32 años)
-
Aritz Elustondo (31 años)