Hipismo

Junior Alvarado listo para otra prueba de Grado en Estados Unidos

El jockey venezolano guiará otro ejemplar del Godolphin

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 09:30 am
El hipódromo de Keeneland, situado en Lexington, Kentucky, tiene programadas diez carreras para este sábado, entre las que se encuentran dos pruebas clasificadas tipo Stakes. Uno de ellas será el Lexus Raven Run S. (G2), con una bolsa de premios de $400.000, atrajo una cartelera repleta de potrancas de tres años. La consentida del Godolphin's Ragtime, que nuevamente será montada por el jinete venezolano Junior Alvarado, es una de las inscritas.

Keeneland: Ragtime por la repetida con Junior Alvarado

La novena carrera de la jornada del sábado fue reservada para el Lexus Raven Run S. (G2), tendrá 15 ejemplares inscritos de las cuales 12 sólo podrán estar presente en el evento, y tres elegibles, que estarán al turno en caso que alguna de las doce principales sea retirada durante la semana o el día de la carrera.

Este evento que tendrá una bolsa de $400.000 contará con la presencia de Ragtime, una potra de tres años hija de Union Rags, que luego de ocupar el segundo lugar en el Test S. (G1) consiguió una victoria muy fácil en el Dogwood (G3) el pasado mes de septiembre en Churchill Downs. La edición 27 del Lexus Raven Run (G2) será en distancia de 1.400 metros.

El entrenador Bill Mott, quien ganó la edición 2021 de la carrera con Caramel Swirl, ahora contará con Ragtime con la monta de Junior Alvarado, que tiene récord de tres victorias en cuatro presentaciones, y producción de $397,400 para sus conexiones.

El Lexus Raven Run S. (G2), marca el regreso de Quietside, del establo Shortleaf, bajo la dirección de John Ortiz. Quietside, dos veces ganadora de stakes de grado y segunda opción tras quedar sexta en el Kentucky Oaks (G1) de esta primavera en su última participación, será montada por José Ortiz y marca su reaparecida luego de esa actuación.

El Lexus Raven Run S. (G2) de $400.000 en distancia de 1.400 metros. fue programada para las 5:16 p.m., hora venezolana.

Correo

Ejemplar

Entrenador

Jockey

1

Delightful Claire

Phil Bauer

Joel Rosario

2

Vixen

Mark Casse

Tyler Gaffalione

3

Strong State

Al Stall Jr.

James Graham

4

Volleyballprincess

Luis Linder

Jaime Torres

5

Om N Joy

Aggie Ordóñez

Kent Desormeaux

6

Reputation

Gustavo Delgado

Luan Machado

7

Maida

Brittany Russell

Sheldon Russell

8

Usha

Bob Baffert

Irad Ortiz Jr.

9

Ragtime

Bill Mott

Junior Alvarado

10

Simply Joking

Michael McCarthy

Frankie Dettori

11

Quietside

Juan Ortiz

José Ortiz

12

Vodka With a Twist

Phil D'Amato

Luis Sáez

13AE

Kappy Kappa

Butch Reid

Mychel Sánchez

14AE

Taliesin

Jacinto Solís

Frankie Pennington

15AE

Tetiaroa

Phil Bauer

Luis Sáez

Hipismo