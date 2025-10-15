Junior Alvarado listo para otra prueba de Grado en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Keeneland, situado en Lexington, Kentucky, tiene programadas diez carreras para este sábado, entre las que se encuentran dos pruebas clasificadas tipo Stakes. Uno de ellas será el Lexus Raven Run S. (G2), con una bolsa de premios de $400.000, atrajo una cartelera repleta de potrancas de tres años. La consentida del Godolphin's Ragtime, que nuevamente será montada por el jinete venezolano Junior Alvarado, es una de las inscritas.

Keeneland: Ragtime por la repetida con Junior Alvarado

La novena carrera de la jornada del sábado fue reservada para el Lexus Raven Run S. (G2), tendrá 15 ejemplares inscritos de las cuales 12 sólo podrán estar presente en el evento, y tres elegibles, que estarán al turno en caso que alguna de las doce principales sea retirada durante la semana o el día de la carrera.

Este evento que tendrá una bolsa de $400.000 contará con la presencia de Ragtime, una potra de tres años hija de Union Rags, que luego de ocupar el segundo lugar en el Test S. (G1) consiguió una victoria muy fácil en el Dogwood (G3) el pasado mes de septiembre en Churchill Downs. La edición 27 del Lexus Raven Run (G2) será en distancia de 1.400 metros.

El entrenador Bill Mott, quien ganó la edición 2021 de la carrera con Caramel Swirl, ahora contará con Ragtime con la monta de Junior Alvarado, que tiene récord de tres victorias en cuatro presentaciones, y producción de $397,400 para sus conexiones.

El Lexus Raven Run S. (G2), marca el regreso de Quietside, del establo Shortleaf, bajo la dirección de John Ortiz. Quietside, dos veces ganadora de stakes de grado y segunda opción tras quedar sexta en el Kentucky Oaks (G1) de esta primavera en su última participación, será montada por José Ortiz y marca su reaparecida luego de esa actuación.

El Lexus Raven Run S. (G2) de $400.000 en distancia de 1.400 metros. fue programada para las 5:16 p.m., hora venezolana.