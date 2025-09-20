Junior Alvarado en magistral conducción se queda con el Dogwood Stakes de $300.000

Suscríbete a nuestros canales

Dogwood Stakes (G3), evento que se realizó en el emblemático Churchill Downs, tuvo lugar este sábado y contó con una bolsa de $300,000. En la que el ejemplar Ragtime, montado por el jinete venezolano Junior Alvarado, logró la victoria debido a una magistral conducción sobre la presentada de Bill Mott, representando los colores del Godolphin.

Junior Alvarado selectivo en tarde de lujo en Churchill Downs

La carrera número nueve, que se llevó a cabo hoy en Churchill Downs, fue para Dogwood Stakes (G3), una competencia exclusiva para potras de tres años. La ganadora fue Ragtime, la hija de Union Rags, quien tuvo un desempeño magistral bajo la conducción del jinete venezolano Junior Alvarado y realizó el recorrido de 1.400 metros en pista de arena en un tiempo de 82"1.

Ragtime, con Alvarado siempre se mantuvo en el centro del conjunto, mientras que se registraban 22.4, 45.2 y 70 flat. Cuando Alvarado se metió en el derecho Ragtime, tenía la puntera detrás de ella. Alvarado condujo a su caballo hacia la línea externa para avanzar con fuerza y lograr la victoria por un margen de al menos tres largos, con un tiempo de 82”1 para esa distancia.

Ragtime es una destacada yegua de carreras, hija del reconocido semental Union Rags y la yegua Burmilla, esta última descendiente del influyente Storm Cat. La ejemplar ha logrado consolidar un récord impresionante, con tres victorias en apenas cuatro salidas a la pista.

Gracias a su desempeño sobresaliente, Ragtime ha acumulado ganancias que superan los 300 mil dólares, representando con orgullo los colores del prestigioso Godolphin LLC, uno de los principales establos a nivel mundial. Este éxito reafirma el potencial y la calidad genética que Ragtime lleva en su linaje, posicionándola como una promesa en el mundo de las carreras de caballos.