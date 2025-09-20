Marcos Meneses se llevó un Stakes esta tarde en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, que está situado en Hallandale Beach, Florida, y donde se lleva a cabo el Sunshine Meet, está celebrando esta jornada sabatina una cartelera de once carreras. En esta estaba el Aventura Stakes, que tiene un valor de $75.000 y en la cual el jinete venezolano Marcos Meneses logró su primera victoria de la tarde con el ejemplar Wayne’s Law.

Marcos Meneses sumó su primera selectiva en la jornada

Marcos Meneses, el jinete venezolano, tomó su primera foto de la jornada durante la tercera carrera de este sábado, que tuvo lugar en el hipódromo de Gulfstream Park. La prueba mencionada fue el Aventura Stakes, cuyo valor era de $75,000. En ella tuvo la responsabilidad de conducir al ejemplar Wayne’s Law, que sorprendió en la taquilla con un pago a ganador de $24.44.

Wayne’s Law, con la monta de Meneses, corrió detrás de la velocidad la mayor parte del recorrido. En la recta final, Meneses y su conducido, un juvenil de dos años, atropellaron con fuerzas por el centro de cancha, para lograr la victoria por vía de galope. El ganador de la prueba empleó registro de 100”4 para la distancia de 1.600 metros en pista de arena.

Wayne’s Law es un potro de dos años que logró su segunda victoria en tres presentaciones. Este hijo de Tiz the Law en la yegua Mollie Merisa por Harlan’s Holiday fue presentado por Amador Sánchez para la divisa de Baalbeck Corp.

Marcos Meneses ahora totaliza 49 primeros en la temporada y 514 victorias de por vida en Estados Unidos. Al jockey criollo le restan tres compromisos. En la cuarta guiará a Golden Skull para la entrenadora Elizabeth Dobles. En la octava estará en el Bob Umphrey Turf Sprint Stakes con Abrir Caminos, para el entrenador chileno Amadar Sánchez, y cierra compromisos con Street Rod en la novena de la cartelera de un total de once programadas para este sábado.