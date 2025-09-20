Mira la hazaña que consiguió este jinete venezolano en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

No es un secreto para nadie que ser jinete es una profesión sencilla, pero requiere de mucha constancia y trabajo para alcanzar metas y objetivos. En un mundo con alta demanda, no es sencillo obtener un puesto en algunas caballerías, donde se requiere trabajar intensamente para conseguir al menos su primera monta.

Después de obtener su título profesional en abril, Christopher Elliott Bracho había acumulado 139 victorias, lo que lo convierte en el aprendiz más destacado del país. Desde entonces hasta ahora, Elliott continúa demostrando sus grandes cualidades sobre las finas sangres de carreras en cualquier hipódromo de los Estados Unidos.

Christopher Elliott ganó cuatro carrereas este viernes

Christopher Elliott, que durante su corta carrera de un poco más de un año ha podido lograr dobletes y tripletes consecutivos, pero lograr un póker de triunfos (cuatro) en un mismo día en dos hipódromos, en un hito sin precedente para la campaña de este joven piloto venezolano que cuenta con 19 años.

Elliott, en el Meet de Belmont at the Big A., consiguió tres victorias, que incluyó su primer stakes como jinete profesional. Mientras que en la jornada nocturna Elliott, se llevó la sexta carrera de la jornada en el hipódromo de Meadowlands, ubicado en New Jersey.

El jockey criollo ganó la cuarta carrera de la jornada encima del ejemplar Mozambique, donde protagonizó un final emociónate con el jinete Salón de la Fama, José Javier Castellano, que cayó vencido con el ejemplar Guilty, exacta que abonó un pagó de $240.86 en la taquilla. Mozambique, fue presentado por Rudy Rodríguez. Esta prueba se corrió en 1.300 metros con registro de 77”2.

Elliott, tomó su primera foto como jockey profesional durante la sexta carrera del día venusino, que tuvo lugar en el hipódromo de Nueva York. La prueba mencionada fue el Joseph A. Gimma Stakes, cuyo valor era de $150,000. En ella tuvo la responsabilidad de conducir al ejemplar Sweet Montreal, que sorprendió en la taquilla con un pago a ganador de $24.44, para el entrenador James Ryerson.

Actos seguido, visitó el parque de vencedores sobre el ejemplar Accelerated News, una yegua de cuatro años, hija de Accelerate, que sumó su segunda victoria en siete presentaciones. Este ejemplar Accelerated News, fue presentada por Melanie Giddings. El tiempo de la prueba fue de 70”3 para 1.200 metros en pista de arena.

En la jornada nocturna, comenzó el meeting de Meadowlands, ubicado en New Jersey, donde Elliott, se presentó en plan victorioso tras llevarse la sexta y última carrera de la jornada de este viernes con el ejemplar McHale, para el entrenador Mark Henning. McHale, es un macho de tres años que consiguió su primer triunfo en 13 presentaciones. Corrió para la divisa del Lake Star Stable.

Christopher Elliott, para la jornada de este sábado tendrá seis compromisos en Belmont at the Big A, entre ellos con Decadent en el Winter Mmories S. (G3) por una bolsa de $175.000. Mientras que para la jornada nocturna en Meadowlands, ubicado en Nueva Jersey, tendrá tres montas adicionales.