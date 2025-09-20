Christopfer Elliott consigue su primera victoria selectiva como jinete profesional

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct, que está situado en Ozone Park, Nueva York, y donde se lleva a cabo el evento Belmont at the Big A, realizó este viernes una cartelera con nueve carreras. En esta estaba el Joseph A. Gimma Stakes, que tiene un valor de $150.000 y en la cual el jinete venezolano Christopher Elliott logró su primera victoria como jockey profesional en Estados Unidos en una carrera selectiva.

Christopher Elliott sumó su primera selectiva como jinete profesional

Christopher Elliott, el jinete venezolano, tomó su primera imagen como jockey profesional durante la sexta carrera del día venusino, que tuvo lugar en el hipódromo de Nueva York. La prueba mencionada fue el Joseph A. Gimma Stakes, cuyo valor era de $150,000. En ella tuvo la responsabilidad de conducir al ejemplar Sweet Montreal, que sorprendió en la taquilla con un pago a ganador de $24.44.

Sweet Montreal, con la monta de Elliott corrió en medio del pelotón durante la mayor parte del recorrido. En la recta final, Elliott y su conducida una juvenil de dos años, atropelló con fuerzas pegada al riel interno, donde pudo sostener el avance de la gran favorita de la prueba Arinata, que no fue efectiva su atropellada. La ganadora empleó registro de 68”3 para la distancia de 1.200 metros en pista de grama.

Sweet Montreal, es una potra de dos años que mantuvo su invicto en dos presentaciones. Esta hija de Instagrand en la yegua Passeporta por Rockport Harbor, fue presentada por Jams Ryerson para la divisa de DiRico Racing y Breeding LLC.

Christopher Elliott, para la jornada de este sábado tendrá seis compromisos en Belmont at the Big A, entre ellos con Decadent en el Winter Mmories S. (G3) por una bolsa de $175.000. Mientras que para la jornada nocturna en Meadowlands, ubicado en Nueva Jersey, tendrá tres montas adicionales.