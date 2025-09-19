Atención: Retirado uno de los datos más sonados de la cuarta válida para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada sigue en su desarrollo este domingo 21 de septiembre será la trigésima sexta reunión, pues tendrá una programación de 12 competencias, que incluye dos condicionales especiales y cuatro pruebas selectivas: Hípica Nacional (GI), Lanzarina (GII), Victoreado (GIII) e Internacional Jockey Club de Venezuela (GI).

Ejemplar: Cuarta Válida 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En la décima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros, fueron inscritos 10 competidores.

La tarde de este viernes 19 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales un ejemplar que fue retirado para dicha prueba válida, y se trata del debutante Money Starry (número 9), pupilo de Eliécer Gómez, nacido y criado en el Haras La Celeste y contaba con la monta del jinete Aldry Siso.

Motivo Retiro: La Rinconada

Mediante la información del INH, el tordillo Money Starry quedó retirado por presentar Claudicación miembro posterior derecho.