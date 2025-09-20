Mychel Sánchez coronó un stakes por $100.000 en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

En el hipódromo de Parx Racing, se llevaron a cabo once competencias este viernes, incluyendo dos pruebas selectivas con un premio de $100.000 cada una. El jinete venezolano Mychel Sánchez, con la potra Carousel Queen, ganó la competencia en el Imply Stakes, bajo la dirección de Scott Lake.

Mychel Sánchez selectivo en Parx Racing

La competencia número nueve de este viernes en el hipódromo de Parx Racing, que tuvo lugar a 1.400 metros y tenía un valor de $100,000, fue reservada para Imply Stakes, solo para hembras jóvenes de tres años. Carousel Queen mostró la excelente conducción del jinete criollo Mychael Sánchez. Desde el inicio de la carrera, se situó detrás del grupo de seis potras y observó los primeros tramos a distancia, que fueron 22.3 y 45.4.

Sánchez, quien montaba a Carousel Queen, llegó al final de la última curva y alcanzó a los caballos más rápidos. Al entrar en la recta final, su caballo llegó a la meta con una ventaja de al menos cinco cuerpos y un tiempo total de 71.3 y 84.4 para siete furlones.

Carousel Queen, una hija de Uptowncharlybrown en la yegua La Padrina por El Padrino, consiguió su segunda victoria en campaña de 15 presentaciones, ahora con una ganancia de $129.600 para su propietario Dennis Johnson. La ganadora abonó en la taquilla $5.80 a ganador.

Mychel Sánchez, para la jornada de este sábado en el hipódromo de Parx Racing, que tiene una cartelera de 15 competencias, llevará nueve montas. Adicionalmente, tendrá una monta en Laurel Park.