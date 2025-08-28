Mychel Sánchez lleva cinco y descuenta para otro título en su carrera en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jinete zuliano Mychel Sánchez, consagrado como uno de los mejores pilotos venezolanos en Estados Unidos, quien ha dominado en los últimos años el circuito de Parx Racing, consiguió dos victorias este miércoles, para un total de cinco en la semana. Sánchez está firme y decidido a conquistar un nuevo escenario en Estados Unidos.

Mychel Sánchez sumó dos triunfos en la jornada del miércoles

Sánchez arrancó la semana con tres victorias en el circuito de Parx Racing. El lunes lo hizo con Ego Man para Michael Pino. El martes, ganó con Jackson Road y Bright Kohana, para Kathleen Demasi y Michael Pino, respectivamente. Mientras que este miércoles, pero en el hipódromo de Colonial Downs, se lanzó con dos victorias para completar cinco la semana.

Mychel ganó la segunda de la cartelera con el ejemplar No No Joe, para el entrenador Kieron Magee, quien presentó a este macho castrado en un claiming de $28,000 en distancia de 1.200 metros. No, no, Joe, es un vástago de Exaggerator en Seductive Charm por Macho Uno, que consiguió su tercera victoria en 12 presentaciones. El crono de la prueba fue de 70”4 para 1.200 metros.

Luego, Sánchez sorprendió en la sexta carrera de la jornada en el hipódromo de Colonial Downs, con el caballo Fatima’s Blessing, que arrojó en la taquilla $13,60 a ganador. Este macho castrado de ocho años fue presentado por su propietaria, Michael Dini, para sumar su séptima victoria en 48 presentaciones. El tiempo de la prueba fue 115”4 para 1.900 metros.

Mychel Sánchez se colocó a cinco del líder Paco López, quien domina la tablilla de jinetes en este mitin de Colonial Downs, que finalizará el próximo 14 de septiembre. El sobrino de Ángel Castillo totaliza 195 victorias en la temporada. Sánchez, desde hoy hasta la próxima semana lleva compromisos full para Colonial y Parx Racing.