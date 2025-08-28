El dato clave: Así queda el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que te hará ganar en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima tercera reunión se lleva a cabo este domingo 31 de agosto en el hipódromo La Rinconada, con la presentación de 12 emocionantes carreras sin cotejos selectivos de grados. Será el cierre del segundo meeting por lo que conoceremos a los protagonistas de las estadísticas tanto de jinetes como de entrenadores.

La undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importados de 4 y más años, ganadoras de 4, 5 y 6 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.500 metros, el cual cuenta con 10 participantes inscritas.

Datos hípicos: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada

Una de ellas es la castaña Ambrosia (número 4), con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo y se estrena en la cuadra del trainer Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Z.M-Transformers.

La nacida y criada en el Haras Los Caracaros reaparece a la arena de Coche tras 42 días sin correr. Su última carrera fue el pasado 20 de julio, en el Clásico Armada Nacional Bolivariana (G2), la cual quedó descalificada.

Al mismo tiempo se perfila como la primera favorita y la línea de la revista con la mayor circulación del deporte hípico venezolano: Gaceta Hípica

Ajuste: La Rinconada

Este miércoles 27 de este mes, la conducida por el “Kid” Quevedo nacida ajustó 43’’1 para 600 metros en pelo, contenida, publicado en la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas