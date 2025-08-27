Alerta en el 5y6: Esta yunta que luego de 11 actuaciones podría sorprender con su primera victoria el domingo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 31 de agosto no solo es el cierre del octavo mes del año sino también el cierre del segundo meeting de la temporada 2025 con la presentación de la reunión 33, con la cartelera de 12 competencia sin cortes selectivos.

A la altura de la octava competencia, segunda válida para el 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadoras de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros en el óvalo de Coche en donde participan 10 competidores inscritos.

Yunta: Bombazo 5y6 R33 La Rinconada Dato hípico

Entre ellos estará presente una castaña de tres años de edad, nacido y criado en el Haras Alegría, al mismo tiempo es un producto de Golden Spikes en Anarita por Fast As A Cat.

Se trata de Bombazo (número 9) será conducida por el jinete profesional Aldry Siso presentado por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone, al mismo tiempo se perfila como tercer favorito para Gaceta Hípica.

Su actuación pública fue el día 10 de agosto del presente año, el cual, llegó tercero a 12 cuerpos del ganador Aptitud. En aquella competencia Bombazo fue conducido por el aprendiz Oliver Medina.

Dato curioso: Yunta ejemplar R33

Resulta curioso mencionar que esta yunta Siso-Uzcátegui tiene un total 11 actuaciones sin conocer la victoria y con 4 segundos en el óvalo caraqueño.

Por tanto, buscará su primera victoria el domingo con Bombazo en la segunda válida del juego de las mayorías el día domingo 31 de agosto.